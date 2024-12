ALLUMIERE - "Scrivere con la luce": questo il titolo della bellissima e imperdibile iniziativa che ha preso il via lo scorso 29 febbraio ad Allumiere grazie all'eccezionale associazione "Casa Delle Arti Aps".

Scrivere con la luce è un corso di fotografia di 10 lezioni e giovedì 29 febbraio si è tenuta la prima lezione. Fino a giovedì 2 maggio il corso proseguirà presso il Palazzo Camerale di Allumiere (CRAL) dalle ore 16 alle 18 con cadenza settimanale.

La fotografia è una dimensione dell'arte visiva e questo corso è alla portata di tutti e consente di dare concretezza ad idee, ricordi, emozioni e sensazioni. La serie di lezioni fornirà ai partecipanti gli strumenti utili a costruire un'immagine secondo i desideri di ciascuno, integrando la propria creatività. Si svolgeranno alcuni moduli teorici e laboratori pratici, all'interno e all'esterno.

A tenere il corso la fotografa professionista Giulia Cerri, la quale spiega: "Scrivere con la luce è un corso di fotografia base articolato in 10 lezione da due ore ciascuna.

L'obiettivo è imparare a maneggiare una reflex per poter fare delle fotografie più vicine possibile alle proprie aspettative. I moduli saranno sia teorici che pratici, affronteremo storia, composizione, studio della luce e tutte le informazioni necessarie per un approccio più professionale all'arte della fotografia. Nelle ultime lezioni i partecipanti riceveranno una consegna che li porterà a terminare il percorso con la realizzazione di un progetto personale. L'idea è di continuare per chi vorrà, dopo aver concluso il percorso, con laboratori di approfondimento pratici. Alla fine rilascerò un semplice attestato di partecipazione. Ho chiamato il corso "Scrivere con la luce" articolando l'etimologia greca del termine, perché in questo concetto risiede la grande magia della fotografia. La luce è ciò che rende possibile l'impressione di un'immagine, ma soprattutto è ciò che permette ad ogni cosa di manifestare la propria bellezza e di giocare con essa". Giulia Cerri è una fotografa che sa immortalare la bellezza con grande poesia e cercherà di trasmettere la sua passionee la suacapacità ai partecipanti del corso. "Scatto fotografie da quando ero meno che ventenne - spiega Giulia Cerri - ho iniziato perché vedevo nella fotografia un modo per ampliare la mia voglia espressiva. Scrivo molto da sempre e la fotografia (più veloce del disegno che usavo ugualmente) per me era un modo potente di dare forma ad una sfera più concettuale, a delle parole. Pian piano è diventata l'attività che porto avanti con maggiore costanza. In tutte le cose visibili si trova una grande bellezza, nell'unicità nell'imperfezione. Riuscire a portare a casa anche solo un principio di quello che vedo attraverso uno scatto per me è un traguardo e una missione. Negli anni il mio approccio è cambiato, da più grande ho deciso di mettere la fotografia e la creatività al servizio degli altri, per questo sono diventata Counselor e sto studiando come Arteterapeuta.

L'arte, l'espressione, è un linguaggio universale che avvicina le persone e permette di raggiungere dei nuclei profondi del se con grande protezione. Il mondo ha certamente bisogno d'imparare a trasformare con la creatività quella che a volte appare una visione piatta, rassegnata e buia della vita".

Per tutte le informazioni: 3890455524.

