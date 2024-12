ALLUMIERE - Ad Allumiere la "Casa delle Arti Aps" compie un anno.

Domenica 11 agosto, infatti, l'associazione festeggia con un pomeriggio ricco di eventi il suo primo anno intenso di molteplici attività e appuntamenti di tutti i generi promuovendo cultura a 360°. In occasione della prima candelina il direttivo dell'associazione ha pensato di dar vita ad un pomeriggio ricco di eventi ed appuntamenti.

"Domenica 11 agosto, presso il Cortile del Palazzo Camerale, rinnoveremo le tessere per l'anno 2024-25, offriremo un pomeriggio straordinario, tra natura, arte e bellezza, come ringraziamento a tutti i soci e simpatizzanti della "Casa Delle Arti", che ci sostengono da quando è iniziata questa avventura - spiega il presidente dell'aps collinare, Diego Regnani - per chi, come noi, crede che anche le piccole realtà come la nostra possano acquisire un nuovo ruolo, Allumiere è un paese ricco di tradizioni, storia, natura ed arte da visitare, e il termine stesso “paese” rimanda alla comunità, una dimensione in cui è possibile instaurare relazioni ed attività che attraverso una cultura inclusiva, valorizzino la coesione sociale e la riscoperta di territori come spazi ancor più vivibili e visitabili, e noi nel nostro piccolo ce la stiamo mettendo tutta!"

Il pomeriggio si articolerà in due momenti e in due luoghi simbolo per La Casa delle Arti, ossia il faggeto e la corte del Palazzo Camerale.

Alle 17 la dottoressa Francesca Stefanelli condurrà i partecipanti ne "L'ombra della Luce", ossia in un bagno di foresta con passeggiata e meditazione guidata.

Alle 19:30, invece, si terrà, l'Aperjazz nel Cortile del Palazzo Camerale: sulle note jazz del trio FeMale l'associazione aprirà il tesseramento 2024. Tante iniziative, un ambiente davvero meraviglioso e speciale e tanto spazio al dialogo, alla condivisione e alla cultura a tutto tondo: questo e tanto altro è quanto propone l'associazione La Casa delle Arti che in un anno è riuscita a da nuova linfa al paese. Il fermento e l'entusiasmo che si respirava nei primi mesi della costituzione sta continuando alla Casa Delle Arti: al presidente Diego Regnani, alla vicepresidente Tiziana Franceschini, al direttivo e a tutti i membri il merito di investire nella cultura, nella bellezza, nell'ambiente.

