SANTA MARINELLA - “La comunità locale non può dolersi della mancata realizzazione di qualcosa che non deve essere compiuto allo stato attuale, con la conseguenza che il ritardo nella conclusione dei lavori non è apprezzabile, essendoci ancora quasi due anni per portare a compimento l’esecuzione dei lavori in entrambe le strutture”. Con queste parole, i responsabili Asl Rm 4, rispondono alle ultime richieste scritte avanzate dall’amministrazione comunale, in merito all’andamento dello stato dei lavori che riguardano la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità. “Siamo in contatto con l’Azienda Sanitaria – dice Tidei - a cui abbiamo, anche nei giorni scorsi, scritto per fissare un incontro ed avere aggiornamenti sugli interventi messi in atto nelle due strutture che abbiamo trasferito lo scorso anno. Siamo consapevoli del grande impatto che le due strutture sanitarie avranno nel nostro territorio, ed è per questo che crediamo fortemente nell’utilità del progetto che Asl Rm 4 porta avanti grazie ai fondi Pnrr che sono stati stanziati. L’amministrazione comunale, ha fatto quel che doveva fare e spetta ad Asl proseguire e rispettare i tempi previsti dal piano operativo regionale”. In particolare per quel che riguarda l’immobile di via della Libertà, la Asl informa che solo da qualche giorno è giunta risposta con esito positivo dalla Soprintendenza Archeologica e Belle Arti e che si potrà quindi procedere a breve alla convocazione della Conferenza dei Servizi, propedeutica alla realizzazione del progetto. “Riteniamo che entro il prossimo autunno Asl procederà con gli interventi previsti, nel rispetto dei termini temporali stabiliti dal Pnrr – spiega il delegato alla sanità Alessio Manuelli - così che la nostra città potrà usufruire di tutti quei servizi socio sanitari che il distretto 1 intenderà mettere a disposizione della comunità. I cittadini devono essere informati correttamente e sapere che seguiamo l’iter dei progetti e a breve incontreremo i responsabili Rup di Asl per ulteriori aggiornamenti”. Per l’Ospedale di Comunità di Via Aurelia i progetti esecutivi sono stati già affidati lo scorso settembre e si è in attesa di verifica ed approvazione per l’avvio dei lavori, si dovrà concludere la Conferenza dei Servizi, cui dovrà seguire il parere della Città Metropolitana e poi l’approvazione in consiglio comunale della variante urbanistica, che darà il via alla realizzazione dei lavori. Il termine ultimo per la consegna delle due strutture è marzo 2026.

©RIPRODUZIONE RISERVATA