FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino è al fianco degli inquilini nel chiedere alla procedura fallimentare il rispetto della convenzione e la cessione diretta agli aventi diritto degli immobili, secondo le regole che governano l’edilizia pubblica, evitando forme illegittime di speculazione e sviamento di fondi pubblici», lo dichiara il sindaco Mario Baccini in merito al reclamo degli inquilini di Via Berlinguer accolto contro il Fallimento Cicchetti S.R.L. che aveva messo a bando le case realizzate a Isolato Stazione, nell’ambito di un progetto di edilizia residenziale convenzionata, nonostante l’offerta di acquisto degli inquilini, ad un prezzo in linea con quello a suo tempo determinato dal Comune, in violazione del diritto di prelazione e a condizioni chiaramente discriminatorie.

«L’’obiettivo – conclude il sindaco – è mettere fine ad una situazione che si trascina ormai da troppi anni, evidenziando che la procedura fallimentare è già stata chiamata dal Comune, innanzi al TAR LAZIO, per rispondere del proprio operato ed adempiere agli obblighi assunti.