La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato il rinnovo del finanziamento dell’agevolazione «Carta Tutto Treno» che permette, unitamente al possesso di un abbonamento annuale a tariffa regionale, Metrebus Lazio, l’utilizzo anche dei treni InterCity e Frecciabianca di Trenitalia per un numero illimitato di viaggi entro i confini della regione. Il rinnovo dell’agevolazione prevede l’introduzione di alcune importanti novità rispetto agli scorsi anni. La Regione Lazio ha infatti proceduto ad una rimodulazione delle tariffe in base alle fasce Isee per poter garantire un prezzo più basso a chi ha un reddito minore rispetto agli altri scaglioni, come di seguito riportato: fascia Isee fino a 25mila euro - costo «Carta Tutto Treno» annuale: 240 euro, semestrale 130 euro; fascia Isee fino a 35mila euro - costo «Carta Tutto Treno» annuale: 350 euro, semestrale 180 euro; fascia Isee oltre a 35mila euro - costo «Carta Tutto Treno» annuale: 550 euro, semestrale 290 euro. È stata inoltre eliminata la tariffa di prima classe, mentre resta invariata la possibilità di acquistare la carta con formula annuale o semestrale e di accedere ai servizi InterCity notte.

«Le nuove condizioni ci hanno permesso di salvare la Carta Tutto Treno introducendo un principio di equità sulle tariffe in base alle fasce Isee. È bene ricordare che ogni singola Carta può arrivare a costare fino a 1.700 euro alla Regione. In passato il costo dell’agevolazione per chi voleva acquistarla era unico, e variava solo in base alla scelta della prima o della seconda classe, andando di fatto a penalizzare chi si trovava in difficoltà economiche. Le modifiche apportate, non solo mantengono invariata l’utilità indiscussa di questa Carta a favore dei pendolari, ma permetteranno anche di ampliare la platea di nuovi possibili acquirenti», ha concluso Ghera.

La nuova "Carta Tutto Treno” avrà validità sui treni del servizio nazionale InterCity, IC notte e Frecciabianca, esclusivamente in 2^ classe e circolanti sulle linee ferroviarie FL1 (Orte-Roma), FL5 (Civitavecchia-Ladispoli-Roma), FL6 (Cassino-Frosinone-Roma) e FL7 (Formia-Latina-Roma). È stato infine messo a punto il sistema informativo che permetterà di rilasciare il voucher che consentirà, recandosi in biglietteria, di acquistare la Carta. Le vendite si potranno aprire non appena verranno aggiornati i sistemi di vendita di Trenitalia.