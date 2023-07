CERVETERI - Disponibili le credenziali per la Carta solidale. La lettera contenente il codice di riferimento per l'attivazione, è disponibile all'ufficio dei servizi sociali. Si tratta di un bonus una tantum di 382,50 euro che consentirà alle famiglie in difficoltà di acquistare beni alimentari di prima necessità. La carta è riservata a quei cittadini, individuati già dall’Inps, con un indicatore Isee ordinario non superiore ai 15mila euro e che non siano già percettori di reddito di cittadinanza o reddito di inclusione o di qualsivoglia genere di integrazione salariale statale. I beneficiari della Carta Solidale, possono recarsi, entro e non oltre venerdì 11 agosto, presso gli Uffici dei Servizi Sociali nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12:30, mentre il martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle ore 17. I beneficiari, una volta in possesso della lettera con il codice di riferimento potranno recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della “Carta Dedicata a Te”. La carta è nominativa e una volta ritirata è immediatamente attiva. Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2023 per non perdere la somma. Per il ritiro della lettera presso il servizio sociale è necessario presentare un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale o tessera sanitaria. «Si tratta di un'opportunità importante per le famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà economica», ha detto l'assessore alle Politiche sociali, Francesca Badini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA