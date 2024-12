CERVETERI - Dopo la lista dei benificiari sono arrivati i codici di sblocco per attivare la Carta dedicata a Te. I codici sono già disponibili in comune. La lista degli aventi diritto alla carta è consultabile sul sito del comune. Chi è già in possesso della stessa e risulta beneficiario anche quest'anno non dovrà recarsi né in Comune né alla posta. La carta si attiverò in automatico. Per quanti invece non ne sono in possesso, possono recarsi all'ufficio Servizi Sociali per ritirare la lettera contenente i codici e successivamente ritirare la carta all'ufficio postale. Gli uffici sono aperti, al Parco della Legnara, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Per informazioni si può chiamare il numero 0689630209

©RIPRODUZIONE RISERVATA