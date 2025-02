CERVETERI - Sicuramente è motivo di vanto e soddisfazione per gli organizzatori del Carnevale etrusco, che ora i loro carri siano richiesti altrove. Tra questi anche il vicino comune ladispolano dove sfileranno domenica 2 marzo. Non solo un modo per farsi pubblicità e promuovere il lavoro svolto, ma anche per rientrare dei costi. Si parla infatti di affitto delle opere realizzate dalla Proloco Due Casette. «È una prassi comune negli altri paesi», spiega l'ideatore del carnevale, il consigliere Gianluca Paolacci.

«Ci sono anche Comuni che si sono associati per realizzare il carnevale insieme». Insomma una collaborazione che va oltre il campanilismo o le "fazioni" politiche che possono nascere tra due amministrazioni o addirittura tra i cittadini di due paesi confinanti, come spesso accaduto tra Ladispoli e Cerveteri. Ma la città balneare potrebbe essere solo una delle beneficiarie del lavoro realizzato dalla Proloco Due Casette.



«Non ce li hanno chiesti solo lì», ha infatti tenuto a precisare Paolacci comunque soddisfatto che il lavoro realizzato sia piaciuto così tanto da aver ottenuto delle richieste. Un momento, anche di «condivisione». E il consigliere ha colto l'occasione, anche per ringraziare tutta la macchina organizzativa: dalla Proloco Due Casette, ai Rioni e alle scuole del territorio che si sono rimboccati le maniche garantendo la riuscita dell'evento.

