CIVITAVECCHIA – Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Civitavecchia rilancia la proposta del bonus per sostenere le famiglie con più figli iscritti al servizio contro il caro mense scolastiche, alla luce del contributo di 30mila euro che la Regione Lazio ha riconosciuto al Comune di Civitavecchia.

«Esprimiamo soddisfazione per la notizia, comunicata dalla nostra consigliera regionale Emanuela Mari, di un contributo che la Regione Lazio guidata dal presidente Francesco Rocca, ha riconosciuto al Comune di Civitavecchia per le mense biologiche - commentano da Fdi - Tale contributo, di importo pari a trentamila euro, potrà essere utilizzato, come suggerito dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari, per garantire un bonus o un contributo economico direttamente alle famiglie civitavecchiesi che hanno due o più figli iscritti al servizio di refezione scolastica, risolvendo il problema del caro mensa lamentato giustamente da molte famiglie, soprattutto nel caso di nuclei familiari con due o più bambini iscritti alla mensa, che fino allo scorso anno beneficiavano di significative riduzioni sulla tariffa del secondo e terzo figlio, beneficio giusto ed importante, che, a causa della inerzia della attuale amministrazione comunale di centrosinistra, dal corrente anno scolastico non era più prevista».

Sul punto i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Grasso, Frascarelli e Galizia, unitamente a tutti i capigruppo consiliari di opposizione, già nei giorni scorsi avevano annunciato la proposta di introdurre un bonus, erogato direttamente agli utenti, per alleviare in misura rilevante il costo del servizio per le famiglie con due o più figli iscritti al servizio mensa, analogamente a quanto avvenuto fino allo scorso anno scolastico.

«Adesso, grazie a questa iniziativa della giunta regionale di centrodestra - sottolineano dal coordinamento di Fdi - tale proposta, che sarà formalizzata in una mozione consiliare, potrà anche essere finanziata anche con le risorse aggiuntive che la giunta regionale Rocca ha stanziato per il servizio mensa scolastica del Comune di Civitavecchia. Questa vicenda, ancora una volta, dimostra la differenza tra Fratelli d’Italia ed il centrodestra, che anche quando è opposizione affronta i problemi dei cittadini offrendo concrete soluzioni, ed il centrosinistra che, purtroppo, evidentemente, anche quando è chiamato alle responsabilità di amministrare e quindi di risolvere i problemi, è incapace di trovare le soluzioni ma cerca solo di polemizzare e puntare il dito contro gli uffici o addirittura, tentare goffamente di cercare presunte responsabilità politiche nella precedente amministrazione comunale. Noi preferiamo essere dalla parte dei cittadini, con l'impegno, la passione e la concretezza che da sempre ci contraddistinguono».

