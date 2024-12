ALLUMIERE –Tutti ad Allumiere oggi per vivere un imperdibile pomeriggio all'insegna dell'allegria e del divertimento. Nel paese collinare è arrivato, infatti, il grande giorno della sfilata dei carri allegorici e in tutto il borgo scoppierà la festa. Ad organizzare l'evento è il Comune di Allumiere in collaborazione con il gruppo di volontari, con le associazioni del paese e l'Università Agraria. La giornata sarà all'insegna della vivacità e della comunità. Le associazioni partecipanti si sono impegnate al massimo per allestire i bellissimi carri che sfileranno oggi, accompagnati da coinvolgenti coreografie e stupende maschere. La sfilata prenderà il via alle 15 dal piazzale Cesare Moroni come la tradizione allumierasca vuole. «Ricordo ancora io e mio fratello vestiti da Pinocchio insieme ai compagni di scuola aspettando l'inizio della sfilata - spiega la delegata alle Politiche giovanili, arte teatrale e centro anziani, Noemi Vernace, che ha curato l'organizzazione della manifestazione in prima persona - E anche quest'anno faremo rivivere questa tradizione nel nostro paese». Prima la sfilata. Dopo «la manifestazione continuerà per tutta la via principale del paese e si concluderà in piazza della Repubblica - prosegue ancora la delegata Noemi Vernace - qui saranno presenti le diverse associazioni che, con grande impegno e dedizione, hanno partecipato e ci allieteranno con musiche, balli e divertimento. A seguire ci sarà la grande lotteria di Allumiere, con premi a km 0 offerti dai nostri produttori locali e altri premi molto importanti donati dai nostri commercianti. La manifestazione si concluderà per le 17.30». A presentare, animare, coinvolgere, divertire e travolgere sarà, invece, il mitico Piero Monaldi (Dudu) da tutti conosciuto e amato che (insieme alla moglie Martina) trasmetterà il tutto in diretta Facebook sulla sua pagina e su quella del gruppo “So de la Lumiera”. La sfilata si aprirà con il carro “Hollywood” realizzato dal gruppo volontarie di Allumiere che farà rivivere a tutti la magia del cinema, del mito di Hollywood, con tutto il mondo che vi gira intorno. Sul carro ci saranno molte dive tra le quali Marylin Monroe, Audry Hepbourne, Liza Minelli, Cleopatra, Gina Lollobrigida e Rossella Hoara. Intorno al carro non potranno, poi, mancare registi, i popolari e immancabili “paparazzi” e altri personaggi dei più celebri film. A seguire la New Dance Evolution Center di Isabella Superchi (senza carro, ma con tanti figuranti e magiche coreografie) porterà tutti indietro nel tempo facendo rivivere il mito della grande regina egizia Cleopatra. A seguire sarà la volta dell’amata Compagnia Teatrale Allumiere che porterà per le vie del paese il tema “La traduzione”: gli attori guidati dal regista Achille Sgamma non hanno voluto dare dettagli, ma è trapelato che potrebbero portare a sorpresa dei pezzi recitati. Seguirà poi il meraviglioso carro dell'incantato mondo di “Alice nel paese delle meraviglie” della Dance World di Gabriella Moroni con tutti i vari personaggi della favole e fantastiche coreografie. A seguire il bellissimo carro “Super Mario Bross” degli “Amici della musica” che travolgeranno e coinvolgeranno tutti con allegria e tanta bella musica. A chiudere la sfilata ci sarà l'eccezionale carro dei "Pirati dei Caraibi" realizzato dal Gruppo Giovanile Parrochiale. Intorno al carro i vari personaggi della saga. La partenza dei carri allegorici è prevista da piazzale Cesare Moroni (zona Faggeto); il colorato e allegro corteo scenderà verso il centro paese da via Mario Fontana, via Teodolfo Martel e poi transiterà su piazza della Repubblica, via Roma, piazza Filippo Turati, viale Garibaldi e arriverà nella zona dove è la caserma dei carabinieri per tornare indietro verso piazza della Repubblica. Per questo pomeriggio di festa il sindaco Luigi Landi, insieme alla Polizia locale, ha messo a punto un perfetto piano di viabilità. È istituito il divieto di transito su viale Garibaldi, piazza Filippo Turati, via Roma e piazza della Repubblica dalle 14.30 di domenica 4 febbraio fino alla fine della manifestazione. È istituito il divieto di sosta su piazzale Cesare Moroni, piazza della Repubblica dal civico 9 al civico 20 e dal civico 44 al civico 46, tutta via Roma, piazza Filippo Turati fino all’incrocio con via Civitavecchia, ambo i lati di viale Garibaldi compreso il tratto a fianco la “Fontana Leggera” (nello spazio adiacente i parcheggi riservati ai veicoli dei Carabinieri), nello spazio compreso tra il civico 77 ed il civico 83 e nello spazio tra gli alberi siti di fronte ai civici suddetti dalle 13 di domenica 4 febbraio fino alla fine della manifestazione. A curare la viabilità sarà la polizia locale in collaborazione con i volontari della Protezione Civile di Allumiere coordinati da Alfonso Superchi. Saranno attivi anche i carabinieri di Allumiere. Per la sicurezza delle persone saranno operativi per tutta la durata della manifestazione i volontari della Croce Rossa di Allumiere e Tolfa. Il sindaco Luigi Landi e l'amministrazione comunale invitano tutti partecipare a questo pomeriggio di festa per onorare sua maestà “Re Carnevale”.

