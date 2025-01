CIVITA CASTELLANA - Si è riunito questa mattina in Prefettura il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’ordine del giorno i festeggiamenti e le iniziative connesse al “Carnevale della città che balla” di Civita Castellana, i cui eventi di maggiore rilevanza sono previsti per le giornate del 16, 23 febbraio e 2 marzo 2025. Tra le novità più significative illustrate dagli organizzatori – fondazione carnevale civitonico Ets – e dall’amministrazione comunale, la scelta di un nuovo percorso per la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati che non prevede più l’attraversamento della linea ferroviaria, il passaggio al di sotto di linee elettrificate ad alta tensione, il transito lungo il ponte Clementino.

«Tali novità, unitamente all’iscrizione, previa identificazione, dei partecipanti mascherati al percorso di gala, le cosiddette maschere libere - spiega in una nota la Prefettura - testimoniano del senso di responsabilità dell’amministrazione comunale e degli organizzatori e mirano ad ovviare alle più rilevanti criticità rilevate in passato per i profili connessi all’applicazione delle misure di safety e security che le dimensioni della manifestazione richiedono. Il nuovo modello proposto è stato accolto con estremo favore da parte del Consesso».

Nel corso della riunione, oltre alle questioni più strettamente connesse alla gestione dell’ordine pubblico, ci si è soffermati sul tema dei limiti acustici previsti dalla normativa di settore. «Come noto - prosegue la nota -, il limite di immissione lungo il percorso è pari a 65 dBA (Tab.A DPCM 14/11/97 – L.R. 18/01), ma potrà essere elevato, previa adozione di una ordinanza sindacale in deroga, secondo le indicazioni fornite da ARPA Lazio che effettuerà controlli e rilevazioni durante le sfilate. È stata richiamata l’attenzione del comune sulla necessità di rendere al più presto fruibile il portale per l’iscrizione delle “maschere libere”, di adottare le consuete ordinanze (vetro e alcool) per contrastare l’abuso di sostanze alcoliche al fine di non turbare il sereno svolgimento dell’evento o mettere in pericolo la salute dei soggetti più vulnerabili, in primis i minori, oltreché causare inaccettabili rischi per la sicurezza della circolazione stradale».

«La collaborazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’evento, il comportamento responsabile di tutti (organizzatori, addetti alla sicurezza degli eventi, pubblici esercenti, maschere e pubblico) garantirà il successo della manifestazione».

