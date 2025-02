CERVETERI - Le previsioni meteo annunciano pioggia e dall’organizzazione decidono di annullare la sfilata dei carri allegorici in programma per domani pomeriggio a Cerveteri capoluogo. «Dopo lo straordinario successo di sabato e domenica scorsa, non vedevamo l’ora di sfilare per le strade del centro della città - spiega il consigliere Paolacci - Purtroppo, con grandissimo rammarico e dispiacere abbiamo dovuto cedere alla volontà del meteo. Abbiamo deciso di annullare la sfilata dei carri per domani a Cerveteri. Stiamo cercando di poterla fare martedì 4 marzo in occasione del martedì grasso».