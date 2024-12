CERVETERI - Rinviata per maltempo a ieri, è finalmente esplosa la festa di Carnevale nella frazione di Cerenova. Ben quattro carri, realizzati da tanti volontari sotto la “guida” della Proloco delle Due Casette hanno invaso di musica e allegria le vie della frazione etrusca. A sfilare, insieme ai carri, anche i bambini dell’istituto comprensivo Marina di Cerveteri.



Non è mancata nemmeno la presenza di una rappresentanza di agricoltori in presidio da oltre una settimana al chilometro 29.7 della statale Aurelia, a Torre in Pietra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA