TARQUINIA – L'Università Agraria di Tarquinia ha pubblicato il bando per la manifestazione d’interesse rivolto alle imprese locali del settore per avviare un percorso di collaborazione, che dia la possibilità ai cittadini di Tarquinia di poter acquistare la carne maremmana dei vitelli allevati al centro aziendale alla Roccaccia. Parole di soddisfazione del presidente Alberto Riglietti e dell'assessore Alessandro Sacripanti promotore del progetto. "Presto la carne pregiata dei nostri vitelli maremmani della Roccaccia arriverà fino alle famiglie tarquiniesi - riferisce il presidente Riglietti - passando da un punto vendita convenzionato con l'ente, che sarà individuato attraverso il bando appena pubblicato".

"Finalmente tutti i cittadini avranno la possibilità di poter scegliere - aggiunge l'assessore Sacripanti - e poter mangiare la nostra carne che segna un traguardo importante per tutta la nostra comunità. Il termine per presentare la richiesta rivolto alle aziende - aggiunge Sacripanti - è fissato al 16 gennaio 2026. I dettagli e la modulistica del bando sono presenti sul sito www.agrariatarquinia.it oppure si possono trovare direttamente all'ufficio Urp dell'ente in via G. Garibaldi n.17».

