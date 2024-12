ALLUMIERE - Ancora una volta l'eccezionale Carlo Marazzi protagonista di una bellissima storia di volontariato: è stato lui a portare beni di prima necessità e altri aiuti in una zona della Toscana piegata dall'alluvione. L'allumierasco è ritornato da poco dal viaggio a Campi Bisenzio, la zona più colpita dall'alluvione dello scorso 7 novembre in Toscana: qui ha portato cibi, vestiario e altri beni, grazie al cuore d'oro di quegli allumieraschi e tolfetani che hanno fatto delle importanti donazioni. Tra i donatori gli alunni della classe II B della scuola Secondaria di Primo grado (plesso di Tolfa) dell'Istituto Comprensivo di Tolfa (presieduto dalla DS Laura Somma) guidati dalla loro docente, Giuseppina Esposito. "Come ho già fatto per l'Emilia Romagna - spiega l'uomo dal cuore d'oro, Carlo Marazzi - ho sentito il bisogno di ripetere l'operazione anche in questa occasione. Sono stato aiutato da parecchie associazioni e privati cittadini: senza di loro non sarebbe stato possibile portare gli aiuti in Toscana. Ho portato diverso materiale ad un centro distribuzione su indicazioni di persone di Prato con cui sono in contatto. Ringrazio della donazione il forno di Carlo Papa e di Giuseppe Sestili per la cospicua fornitura di pane (circa 100 kg), le Avis di Tolfa e di Allumiere, gli Amici della Musica di Allumiere, la Fidapa, la tabaccheria Pesoni, l'associazione fotografica Click, il Circolo Il Laboratorio, il Gruppo Podistico l'Airone, la Classe 2B della Scuola Media di Tolfa, il Panificio Armani, il signor Francesco Maffei, la Comunità di La Bianca, la Sonepar Materiale Elettrico (filiale di Civitavecchia), altri privati cittadini per una raccolta di 860euro tradotti in beni di prima necessità e materiale scolastico, oltre alle suddette donazioni. Ringrazio tantissimo tutti per la collaborazione e, ripeto, senza questa collaborazione non avrei potuto fare nulla".

