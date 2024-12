SANTA MARINELLA – Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha incontrato questa mattina una rappresentanza dei cittadini della zona Rimessa delle Guardiole, il quartiere collinare a nord della città, per trovare una soluzione fattibile al mancato approvvigionamento idrico, specialmente nel periodo estivo, quando la pressione diminuisce a causa delle elevate presenze sul territorio comunale.

“Abbiamo incontrato i cittadini, congiuntamente ai tecnici Acea – ha dichiarato il Sindaco – per trovare una soluzione fattibile e concreta a questa sentita problematica, in attesa dell’acquisizione di tutta la rete idrica del comparto».

«In merito a quest’ultimo aspetto – spiega Tidei - l’azienda del servizio idrico sta procedendo, con il supporto dell’ufficio comunale preposto, alla valutazione tecnica dell’acquedotto esistente in zona, che, ribadiamo, sarà preso in carico da Acea al termine delle verifiche. Possiamo senza dubbio affermare che entro qualche mese avremo definitivamente risolto il problema, ma nel frattempo abbiamo chiesto di intervenire in maniera celere attraverso una soluzione tecnica attuabile, ad aumentare la pressione dell’acqua affinché la zona sia regolarmente approvvigionata ed evitare spiacevoli situazioni».

«C’è un ottimo rapporto con Acea – ha concluso il Sindaco Tidei – che molto ha investito sul nostro territorio in termini di miglioramento del servizio idrico e fognario, con importanti investimenti su nuovi acquedotti e fognature, anche in zone e quartieri precedentemente esenti da questi servizi, ed una gestione impeccabile dei depuratori cittadini, come dimostrato anche dai dati Arpa più volte pubblicati in questi giorni sulla balneabilità del nostro mare. Sono convinto che anche in questo caso la vicenda sarà risolta positivamente nel più breve tempo possibile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA