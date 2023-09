TARQUINIA - Si è svolto lunedì nell’aula magna dell’Istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, organizzato dalla società Semetruria insieme all’Istituto Cardarelli, l’interessante convegno dal titolo “Stato di attuazione e dubbi sul regolamento PAC 2023/2027”.

Di fronte ad un foltissimo pubblico di agricoltori, tecnici del settore e rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali agricole, i diversi relatori che si sono succeduti hanno toccato diversi aspetti finalizzanti le problematiche tecniche ed economiche legate alla realtà agricola ed in particolare un approfondimento sulle tematiche e gli aspetti ancora un po’ oscuri della nuova politica agricola comunitaria che accompagnerà il mondo agricolo fino al 2027.

Ospite d’eccezione il professor Angelo Frascarelli, docente di Economia e politica agraria dell’Università di Perugia, presidente Ismea. Sono inoltre intervenuti il dottor Roberto Petretti, presidente dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Viterbo, il dottor Basili, in qualità di coordinatore di alcuni progetti della sezione di Agraria dell’istituto e il dottor Marcello Biagiola, responsabile della Semetruria srl. Il dottor Basili nel suo intervento ha messo in luce il lavoro della sezione di Agraria, nell’ambito delle sperimentazioni sui cereali e le collaborazioni in essere con il Biodistretto della Maremma Etrusca e Monti della Tolfa, l’Arsial e il Crea cerealicoltura di Roma per progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo territoriale, ha esplicitato poi anche le modalità innovative del corso per periti agrari dell’Istituto. Il dottor Petretti si è soffermato su un aggiornamento relativo alla nuova programmazione del PSR 2023/2027 fornendo in maniera puntuale informazioni, ma anche perplessità su alcuni punti del piano come ad esempio il problema delle zonizzazioni. Il dottor Biagiola si è soffermato sulle opportunità dei contratti di filiera come base della commercializzazione dei prodotti agricoli e delle possibili ricadute positive sugli agricoltori. Ampio spazio, come voluto dagli organizzatori, è stato dato all’intervento del professor Frascarelli che ha ripercorso i diversi punti innovativi della nuova Pac 2023/2027 in maniera chiara e comprensibile ad una platea molto eterogenea di ascoltatori attenti che hanno poi potuto porre al relatore tutti i chiarimenti necessari anche per le oramai prossime semine e la necessità di appurare tutti i dubbi e le interpretazioni in maniera da sfruttare appieno tutte le opportunità del nuovo piano di aiuti.

“È stato un incontro molto tecnico e stimolante -commenta la dirigente scolastica Laura Piroli che ha aperto i lavori con i saluti di benvenuto ai partecipanti.- La nostra scuola ha immediatamente accettato di co-organizzare l’evento consapevole del ruolo di apertura del mondo della Scuola alle problematiche territoriali ed in particolare, nel caso specifico, l’importanza per i ragazzi della nostra sezione di Agraria, di confrontarsi con il mondo agricolo e poter crescere nelle loro motivazioni e consapevolezze sulla scelta del loro piano di studi. Un ringraziamento sincero a tutti quanti hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento”.

