Un agente di polizia penitenziaria del carcere di Mammagialla è stato ferito all’addome con una lama da un detenuto.

Il fatto è accaduto questa mattina. Il poliziotto è stato aggredito da un algerino che lo ha ferito con una lama artigianale, realizzata con la lamiera di una bomboletta.

L’aggressione sarebbe avvenuta durante il trasferimento del detenuto in un altro istituto. Pare infatti che il detenuto abbia iniziato a dare in escandescenze costringendo gli agenti a intervenire per immobilizzarlo. In queste fasi concitate un poliziotto, come detto, è rimasto ferito. L’agente è stato trasportato al pronto soccorso di Belcolle dove i medici lo hanno giudicato guaribile in 15 giorni.

A dare la notizia è la segreteria regionale Uspp Lazio.

«Un'ulteriore aggressione - dice Daniele Nicastrini, segretario regionale dell'Uspp - che ripropone i nostri allarmi di questi mesi che hanno scaturito anche una vertenza dei sindacati locali. Sulla quale non abbiamo ancora notato alcun segnale di confronto da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria».