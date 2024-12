CIVITAVECCHIA – Carcasse di topi in pieno centro, specialmente nella zona del mercato. Le segnalazioni arrivano da via dei Bastioni, via Leonardo, ma anche dalla zona attorno alla Cattedrale. Ma a chi spetta rimuoverle?

«Questo è il problema – tuonano i residenti del centro – già da giorni abbiamo segnato la situazione sia a Civitavecchia Servizi Pubblici che all’Ufficio ambiente, senza avere alcun riscontro: i topi continuano a rimanere sui marciapiedi o al centro della carreggiata».

L’auspicio è che qualcuno possa intervenire al più presto per rimuovere le carcasse e ripulire l’area.