CIVITAVECCHIA – Incidente spettacolare nella notte tra sabato e domenica.

Una Peugeot, che procedeva in direzione nord su viale Baccelli, ha perso il controllo all’altezza dell’intersezione con via Morandi, piombando dritta sulla rotatoria dove si trovano le statue di Bacco e Venere.

L’impatto è stato violento: l’auto ha abbattuto parte della struttura in cemento e si è fermata in bilico sull’aiuola centrale. Alla guida del veicolo un giovane di origine peruviana, rimasto miracolosamente illeso. A bordo con lui due ragazze, entrambe trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sottoposto il conducente all’alcol test: il risultato ha evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. La rotatoria ha riportato danni evidenti, con mattonelle divelte e parte del verde compromesso. L’area è stata temporaneamente transennata in attesa degli interventi di ripristino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA