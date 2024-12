L’appuntato scelto qualifica speciale Luca Biagi va in pensione dopo dopo 41 anni di servizio. Arruolatosi nel 1983, all’età di 19 anni, ha frequentato il corso di formazione presso il Battaglione allievi carabinieri di Benevento e al termine è stato destinato alla Stazione carabinieri di Pescia Romana dove è rimasto fino al 1987. Successivamente ha prestato servizio presso il Nucleo comando della Compagnia carabinieri di Tuscania. Dal 1994 in poi ha svolto servizio presso le rappresentanze diplomatiche all’estero ed è stato impiegato in tre missioni di pace. Nel 2013 è giunto alla Stazione carabinieri di Tuscania diventando un punto di riferimento per i colleghi e la cittadinanza.

Biagi si è sempre distinto per la sua professionalità, per il suo profondo senso del dovere e la sua costante attenzione alle esigenze della comunità, assolvendo pienamente la funzione di prossimità al cittadino e di rassicurazione sociale, che caratterizza i militari che prestano servizio presso le Stazioni carabinieri. Distintosi per la grande umanità, sensibilità ed empatia, ha saputo conquistare la stima e il rispetto di cittadini e colleghi.