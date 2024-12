Il generale di divisione Andrea Taurelli Salimbeni, comandante della Legione carabinieri Lazio, martedì ha visitato il comando provinciale dei carabinieri, ricevuto dal colonnello Massimo Friano e nell’occasione ha incontrato il personale della sede, i comandanti delle compagnie dipendenti e una rappresentanza dei comandi di Stazione, del gruppo carabinieri forestali, degli altri reparti speciali presenti nel territorio e del personale in congedo della sezione di Viterbo dell’Associazione nazionale carabinieri. L’alto ufficiale durante la sua visita in città ha anche incontrato il vescovo, monsignor Orazio Francesco Piazza e il prefetto Gennaro Capo, con i quali si è intrattenuto. Con il prefetto, in particolare, sono stati analizzati differenti aspetti inerenti l’andamento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Tuscia ed il contributo fornito dall’Arma. Durante l’incontro con il personale il generale Taurelli Salimbeni ha ribadito la centralità del lavoro degli uomini e delle donne alle dipendenze del comando di via De Lellis nel territorio della giurisdizione, ponendo sempre al centro il servizio fornito alla collettività, al fine di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini. Dopo l’incontro il comandante della Legione ha fatto poi visita al comando stazione carabinieri di Orte presidio importantissimo dell’Arma in un centro di rilevanza fondamentale non soltanto della provincia di Viterbo ma anche snodo importante nelle comunicazioni di tutta l’Italia Centrale. Ad attenderlo il comandante della stazione luogotenente Roberto Lamoratta.