Venerdì alle 11 verrà inaugurata la sede del Nucleo carabinieri Forestale con sede in Bassano in Teverina, ubicata in un immobile messo a disposizione del Comune che era già stata sede del municipio stesso. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità provinciali, del comandante della regione Carabinieri Forestale Lazio e con la partecipazione della Fanfara della scuola allievi carabinieri di Roma.

Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi, all’interno del quale operano i Nuclei Carabinieri Forestali, ha come principale missione istituzionale quella di tutelare gli ecosistemi forestali e agrari, habitat di molte specie animali e vegetali, scongiurando il degrado ambientale e l’abuso di risorse naturali che ne metterebbero a rischio lo stato di conservazione.

La salvaguardia si esplica anche con la programmazione di servizi mirati alla prevenzione degli incendi boschivi causa, negli ultimi trenta anni, della distruzione del 12% del patrimonio forestale italiano con conseguenze gravissime in termini di perdita di biodiversità animale e vegetale, di accrescimento delle emissioni di gas effetto serra, di avvio dei processi erosivi del suolo e aumento dell’instabilità dei versanti interessati causa di dissesto idrogeologico.

Il nucleo carabinieri forestale di Bassano in Teverina, comandato dal maresciallo capo Filippo Crimi, alle dipendenze del gruppo carabinieri forestale di Viterbo, ha competenza su un vasto, pregevole e diversificato territorio, coperto per oltre il 30% da foreste, che si estende dalla Valle del Tevere nel comune di Orte al comprensorio dei Monti Cimini, comprendendo anche la Faggeta di Soriano nel Cimino riconosciuto sito Unesco dal 2017 ed alcuni interessanti siti archeologici costituiti da insediamenti rupestri ipogei.

Oltre alla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, inserita anche nella Costituzione Italiana, i carabinieri forestali di Bassano in Teverina saranno presenti per contribuire a garantire un servizio di prossimità ai cittadini, in sinergia con le istituzioni locali e con la componente territoriale dell’Arma

