Due promozioni al Comando provinciale dei carabinieri di Viterbo. Martedì mattina presso la caserma “Brigadiere Pietro Cuzzoli e Appuntato Ippolito Cortellessa”, sono state conferite le promozioni ai due ufficiali del capoluogo Massimo Perrone e Alessandro Bovo. Il primo, comandante del nucleo di polizia militare del Comando Aviazione dell’Esercito, ha vestito il grado di capitano, il secondo, comandante della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo, il grado di tenente. Il comandante provinciale, colonnello Massimo Friano, riuniti i militari degli uffici ha notificato i decreti di assegnazione dei gradi, riconoscendo ai due collaboratori l’impegno per il territorio che nelle rispettive competenze li ha portati a questo significativo conseguimento. Il capitano Perrone è giunto nella Tuscia nel settembre 2005, da operatore del nucleo investigativo. Ha alternato alle attività d’indagine più esperienze all’estero, in Iraq ed in Afghanistan, da comandante di squadra per l’addestramento delle rispettive forze di polizia nazionali. Nel 2019 è divenuto comandante della sezione operativa nella Compagnia di Viterbo, prima di transitare nell’attuale incarico. Il tenente Bovo, proveniente dalla direzione centrale per i Servizi Antidroga di Roma, è giunto a Viterbo nel gennaio 2022 e da allora si occupa dell’indispensabile servizio di pronto intervento a favore dei cittadini del capoluogo e dei comuni limitrofi.