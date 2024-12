Il luogotenente Angelo Cristofori ha assunto l’incarico di Comandante della Stazione carabinieri di Ronciglione.

Cinquantaquattro anni, originario di Caprarola, si è arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1990, frequentando il 91° corso allievi carabinieri presso la Scuola carabinieri di Campobasso per prestare poi servizio in Toscana alla Stazione di Piancastagnaio, per poi essere destinato una volta divenuto Maresciallo alla Stazione di Roma La Storta.

Successivamente è stato trasferito presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e poi Centro nazionale di selezione e reclutamento e la direzione di Sanità. Dal 2021 al 2024 ha retto l’incarico di comandante dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Ronciglione prima di assumere il nuovo e importante incarico di comandate della Stazione carabinieri di Ronciglione. Al luogotenente Angelo Cristofori vanno gli auguri del comandante provinciale Massimo Friano: «Certo che saprà ben figurare e far sentire alla popolazione, alle istituzioni locali e a quanti operano nel sociale la vicinanza e l’operato dell’Arma dei carabinieri in favore di tutta la collettività».