CAPRANICA – C’è Capranica tra i comuni ricicloni che Legambiente ha premiato quest’anno. Si è infatti tenuta lo scorso dicembre l’ottava edizione dell’EcoForum di Legambiente Lazio: protagoniste anche quest’anno le migliori esperienze del settore, insieme a tante proposte concrete per lo sviluppo dell’economia circolare nella nostra regione, con un occhio di riguardo agli stimoli e le innovazioni che vengono da tutta Italia e dal resto del pianeta. Durante l’incontro sono stati premiati i comuni “rifiuti free” e alcuni “comuni ricicloni” che si sono distinti per l’efficacia delle proprie azioni, sulla base delle prestazioni ottenute durante l’anno 2022 e stimate attraverso il canale di O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) per la raccolta di tutti i dati e delle informazioni relative alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento sul territorio regionale. Il riconoscimento di comune riciclone, storico premio, conferito nel 2015 ad appena 11 comuni nel Lazio, ha visto aumentare il numero dei premiati, con una crescita esponenziale, tanto da veder menzionati quest’anno 209 comuni come Ricicloni, sei in più rispetto allo scorso anno e in aumento rispetto all’edizione 2020, in cui ne furono premiati 177.

A tal proposito è stato posto l’accento sulla buona gestione della differenziata del comune di Capranica, che si posiziona si posiziona tra i primi 10 comuni con popolazione maggiore di 5 mila abitanti e non superiore ai 50mila, gestito da Gesenu spa che in questi anni si è occupata di apportare consistenti modifiche migliorative ai servizi già in essere nei vari territori. Il valore medio di raccolta differenziata nell’anno 2022 riferito al comune premiato è stato di 78,13%.