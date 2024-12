I carabinieri scoprono un vero e proprio negozio di marijuana in casa di un insospettabile. L’uomo 64enne, incensurato, viene arrestato.

E’ accaduto nel corso del lungo ponte quando i militari della compagnia di Montefiascone hanno dato corso ad un articolato servizio antidroga che ha portato all’arresto in flagranza dell’uomo.

I carabinieri di Capodimonte, già dal giovedì precedente il ponte dell’Immacolata, a seguito di alcuni controlli ben mirati, hanno individuato due giovani ventenni in possesso di sostanza stupefacente e hanno operato il sequestro di un discreto quantitativo di marijuana. Ne è nata una serrata attività di indagine volta a rintracciare la fonte dello spaccio, che, in breve tempo, è stata individuata in un’abitazione del centro storico, abitata da un cittadino 64 enne incensurato.

I carabinieri, appostati sabato sera, hanno notato che da qui usciva un noto assuntore del luogo che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di marijuana. E’ scattava la perquisizione dell’immobile da parte dei militari che, una volta entrati nell’abitazione, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio negozio avente ben esposta la droga chiusa in dei barattoli di vetro in piena vista. Durante la perquisizione i militari non desistevano da ulteriori controlli della casa in quanto si percepiva un forte odore di marijuana.

Hanno trovato così una nicchia occultata posta accanto al camino in quel momento acceso. E’ stata proprio la fonte di calore a tradire l’insospettabile spacciatore, in quanto l’elevata temperatura ha consentito una maggiore motilità molecolare delle particelle odorose della sostanza stupefacente che ha reso facile il lavoro degli investigatori.

Nel complesso sono stati sequestrati circa 200 grammi di marijuana al detentore incensurato che poi è stato arrestato. Gli assuntori sono stati tutti segnalati amministrativamente alla prefettura per i relativi provvedimenti per detenzione personale.