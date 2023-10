CIVITAVECCHIA – Potrebbe esserci un guasto elettrico all’origine dell’incendio che ha coinvolto, questa mattina, un’autorimessa in zona La Scaglia. Attorno alle 8 è scattato l’allarme con i Vigili del fuoco che si sono portati sul posto con l’equipaggio della 17A e l’autobotte, provvedendo ad estinguere le fiamme ed evitando, soprattutto, che si propagassero alle abitazioni vicine. All’interno dell’area erano presenti un’auto, completamente avvolta dalle fiamme, e diverse macchine operatrici, tra cui una mietitrebbia danneggiata dall’incendio.

Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza, con i Vigili del fuoco di Civitavecchia che stanno provvedendo alle opere di bonifica dell'area dal gasolio e olio lubrificante sversato dall'autovettura coinvolta. All'interno della rimessa sono state rinvenute due bombole di gas prontamente raffreddate e messe in sicurezza. Sul posto anche la polizia di Stato.