CERVETERI – Il mese di passione sull’Aurelia è iniziato ieri con i lavori previsti da Anas per la riqualificazione della strada. E per questo sono state previste delle modifiche sostanziali alla viabilità. Cantieri che di fatto dureranno quasi tre settimane (esattamente fino a venerdì 24 maggio) e saranno eseguiti di giorno dagli operai. Non un avvio facile di settimana per i pendolari cerveterani e ladispolani che quotidianamente si mettono in marcia verso la Capitale e già devono combattere contro il traffico e i semafori. Nei giorni di punta, ad esempio, i residenti di Valcanneto ci impiegano parecchi minuti per raggiungere la statale per via del semaforo. Situazione ancora più critica a Palidoro all’incrocio con il Granaretto. Un caos che si manifesta anche nel week end quando i romani devono raggiungere le località costiere tra cui Ladispoli, Marina San Nicola e Marina di Cerveteri. Tornando ai cantieri, gli interventi sulla via Aurelia riguarderanno un tratto a circa venti chilometri da Roma. Come riporta l’ordinanza Anas, nel tratto interessato, ad intensissimo traffico veicolare anche di tipo pesante, si è verificato il deterioramento dei giunti di dilatazione presenti sul ponte dell’Arrone, sui quali si interverrà con i lavori in programma nelle tre settimane indicate. Perciò dal chilometro 20+400 al chilometro 21+400 è in programma la chiusura alternata su corsia di marcia e di sorpasso, in funzione delle lavorazioni, di una sola corsia destinata al traffico in direzione Civitavecchia. Lo stesso tipo di limitazioni saranno in vigore in direzione Roma ma dal chilometro 22+600 al 21+000, sempre sulla corsia di marcia e su quella di sorpasso. La fascia oraria interessata dai lavori sulla via Aurelia è dalle 7 alle 17,30 dal lunedì al sabato. «Possibile che i lavori ci siano di giorno creando seri problemi a chi lavora?», domanda Cinzia, cerveterana. Segnalazioni negli ultimi tempi anche a Ladispoli per la presenza di enormi voragini in via Palo Laziale a pochi metri dall’imbocco sulla statale. Uno scenario di costante pericolo soprattutto nei giorni di maltempo.

CHIUSURA IN A12

Disagi anche sulla Roma-Civitavecchia. Per consentire i lavori di pavimentazione, dalle 22 di oggi alle 5 di domani sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri in entrata verso Civitavecchia e in uscita per chi proviene da Roma. La società autostradale consiglia di utilizzare l’Aurelia.

