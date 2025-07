SANTA MARINELLA – “Ancora una volta il sindaco Tidei annuncia un nuovo rinvio per la riapertura della scuola Centro, che ora sarà pronta prima di Natale”. A dirlo è il responsabile civico Stefano Marino. “È l’ennesima scadenza mancata – prosegue Marino - ricordiamo che la scuola doveva riaprire a settembre 2024, poi a dicembre 2024, poi a giugno 2025, poi ancora a settembre 2025, e ora si parla di dicembre 2025. Mentre il Comune spende risorse in progetti inutili come la statua del bacio, centinaia di studenti sono costretti, per un altro anno scolastico, a spostarsi lontano da casa, affrontando disagi e spese aggiuntive. Non accettiamo più scuse, il Sindaco abbia la dignità di chiedere semplicemente scusa ai cittadini per questi continui ritardi e, almeno per il prossimo anno scolastico, garantisca il servizio di bus scolastico gratuito a tutte le famiglie penalizzate. È il minimo che questo Comune può fare dopo anni di attese e rinvii. Non è più tempo di annunci e promesse non mantenute le priorità devono essere chiare, rispetto per i cittadini, servizi efficienti e trasparenza”.

