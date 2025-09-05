CERVETERI - «Finalmente sono tornati gli operai, anzi no…». Un video ironico ma piuttosto incisivo quello di Silvia Sebastiani del consiglio cittadino di Cerenova-Campo di Mare che punta il dito contro l’immobilismo relativo al cantiere di piazza Prima Rosa, a pochi metri dal lungomare. «Da un mese e mezzo non si vede più nessuno qui – prosegue – né il sindaco. Mancano 120 giorni alla fine dei lavori, non ce la faranno mai a concluderli». La scorsa settimana avevano protestato formalmente i residenti di questo quartiere intrappolati dalla polvere e dalle ferraglie. Piazza Prima Rosa pare sempre più ad una landa desolata. Non vede luce il progetto di riqualificazione e di valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di un impianto sportivo lineare e in aggiunta del completamento del parco urbano-naturalistico inclusivo con parcheggi annessi. Le polemiche aumentano anche sui social e c’è chiede di organizzare un corteo in municipio o comunque di farsi sentire in strada per richiamare nuovamente l’attenzione della classe politica di riferimento.

