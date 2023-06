LADISPOLI – Il raduno di fronte alla stazione. Quella folla di africani che ha calamitato le attenzioni di automobilisti e passanti pronta poi a sfilare per le vie del centro cittadino, scortata dagli agenti del commissariato di via Vilnius e da quelli della polizia locale. Nessuna protesta, anzi, è stata una giornata di festa per la comunità del Senegal. Una marcia simbolica della pace dedicata a Cheikh Ahmadou Bamba, fondatore del Muridismo. La comunità senegalese ha organizzato questo sit in che è partito da piazzale Roma, ha transitato in piazza Rossellini e, con canti e grida di gioia, è giunto infine a piazza Giovanni Falcone. Qui, la nutrita delegazione è stata calorosamente accolta dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando che ha ricevuto anche un quadro come omaggio. Poi l’incontro in aula consiliare e il commento ufficiale della comunità del Senegal: «Ringraziamo il sindaco e i suoi collaboratori per la disponibilità e per il supporto costante e per gli eventi che ha organizzato per noi anche in precedenza». Il primo cittadino gradisce: «È stato un piacere ritrovarmi con voi e rendere ufficiale questa festa per il leader spirituale a testimonianza che è una comunità, quella senegalese, sempre più importante», è la risposta di Alessandro Grando.

