CERVETERI - Un «distrastro ambientale» a tutti gli effetti. Così si presenta il lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare. Lo scenario è quello di una vera e propria discarica a cielo aperto, anche pericolosa (non solo a livello ambientale) a due passi dal mare.

«C’è plastica sparsa, pezzi di ferro pericolosi, cemento, legno, chiodi arrugginiti, piante ormai secche», tuonano dal comitato cittadini Cerenova - Campo di Mare.



Tutto questo là dove questa estate hanno preso via gli appuntamenti estivi del lungomare proprio come denunciato da Catoni e dagli altri rappresentanti del comitato.

Un’intera area abbandonata a se stessa. E tra i rifiuti ci sono anche delle bombole «vicine a delle pedane di legno» che rendono l’area poco sicura, proprio come i bicchieri di vetro rotti.

E ancora: «Scatole di gelati che puzzano, pezzi di gomma». Addirittura sul posto sarebbero state abbandonate anche svariate bottigliette d’acqua intatte: «Uno spreco, alla faccia di chi muore di fame», proseguono nei commenti dal comitato cittadini.

Nel mirino anche il “pesce mangia plastica” posizionato proprio nei pressi della spiaggia: «La plastica dentro è tutta diossina che finisce a mare». «Nessuno ha toccato nulla. Invitiamo chi di dovere a pulire immediatamente. Faremo le denunce del caso», hanno concluso.

