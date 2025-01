TARQUINIA - L’assessore dell’Agraria Alessandro Sacripanti esprime soddisfazione per il risultato raggiunto in consiglio. «Abbiamo approvato un passaggio storico per l’avvio della riapertura del campeggio. All’unanimità sono stati approvati gli atti di indirizzo. Da assessore ho vissuto in prima persona tutte le fasi del rientro delle chiavi dell'area, oggi posso solo essere fiero di aver lavorato a fianco del presidente Alberto Riglietti, ed aver contribuito con serietà e trasparenza ad aprire la strada per far tornare lo storico campeggio dell'Università Agraria il comparto economico produttivo e turistico che merita, fiore all'occhiello del litorale tarquiniese. I tempi dei proclami sono finiti, adesso con il presidente Riglietti si tornerà a dare lustro ad un patrimonio storico della città».

