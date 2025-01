TARQUINIA – Il presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti riesce nella storica impresa di far approvare in consiglio gli atti di indirizzo per l’evidenza pubblica al fine di riaprire il campeggio di Spinicci a Riva dei Tarquini.

Dopo quasi dieci anni tra contenziosi e chiusura forzata dell’importante complesso turistico ricettivo, l’Università Agraria realizzerà un bando pubblico per affittare e dare in gestione il campeggio, fiore all’occhiello dell’Ente di via Garibaldi. A seguito di un attento lavoro svolto prima dalla giunta e successivamente dalla conferenza dei capigruppo, si è arrivati ieri sera al voto unanime in consiglio.

Soddisfazione del presidente Alberto Riglietti: “Abbiamo già le basi per l’avvio del procedimento che sarà portato avanti da un team di tecnici e professionisti nell’esclusivo interesse della collettività. Con trasparenza e serietà sarà elaborato un bando pubblico affinché tutti i soggetti interessati alla gestione del campeggio possano partecipare. Ringrazio il Segretario Maria Bellucci per il lavoro svolto - continua Riglietti – e tutti i consiglieri per aver votato gli atti di indirizzo all’unanimità”.

Nel corso dell’assise, diretta dal consigliere anziano Marcello Maneschi, è intervenuto l’assessore Alessandro Sacripanti che ha illustrato alcune fasi tecniche del procedimento, sono poi intervenuti con considerazioni costruttive anche i consiglieri Silvano Olmi e Fabio Nardi che hanno sottolineato l’importanza del bando pubblico al quale deve essere data la massima pubblicità per consentire la partecipazione di più soggetti. Di rilievo l’intervento del consigliere Roberto Fanucci, che ha proposto diverse opzioni per l’evidenza pubblica del bando.

«Finalmente – commentano dalla maggioranza – grazie al lavoro del presidente Alberto Riglietti e della sua squadra, si va verso la direzione della riapertura dello storico campeggio di Riva dei Tarquini, che porterà un incremento economico e produttivo a vantaggio della comunità e benefici al bilancio dell’Università Agraria.

