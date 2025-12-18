CERVETERI – Ha perso il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro il guardrail. Brutto incidente questa mattina intorno alle 7.40 al km 20.700 dell’autostrada A12 Roma – Civitavecchia, in direzione Roma.

Il camion, per cause in corso di accertamento, è andato a impattare violentemente contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno estratto il conducente dalle lamiere.

Operazione che ha richiesto del tempo. Alla fine l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto e che lo hanno trasferito in codice rosso in ospedale.

Presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico veicolare