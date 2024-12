CIVITAVECCHIA – Elezioni in tribunale per il rinnovo delle cariche di presidente e consiglieri componenti del Consiglio direttivo della Camera Penale “Attilio Bandiera” di Civitavecchia. All’esito dell’assemblea degli iscritti svoltasi ieri, sono stati eletti come presidente l’avvocato Leonardo Montini Paciotta, vice presidente l’avvocato Paolo Pirani, segretario l’avvocato Paolo Tagliaferri e tesoriere l’avvocato Matteo Mormino. Completano il consiglio direttivo i due avvocati Claudia Di Brigida e Claudio Annibali, come consiglieri.

«Il nuovo corso – ha spiegato il neo presidente Montini Paciotta – si pone in continuità con la precedente esperienza consiliare presieduta dall’avvocato Andrea Miroli, che ringraziamo e al quale siamo grati per la passione e la competenza dimostrate in questi anni nonché per gli importanti risultati raggiunti. Saluto e ringrazio infine l’avvocato Pietro Messina, già presidente della Camera Penale, per la sua costante vicinanza e l’insostituibile apporto».