Lunedì 14 agosto tutti gli uffici della Camera di commercio di Rieti-Viterbo resteranno chiusi per l’intera giornata, tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di spending review. Le norme prevedono infatti che gli enti pubblici adottino le migliori politiche per il taglio delle spese; tenuto conto della bassa affluenza di pubblico di norma registrata in occasioni similari, la chiusura degli uffici costituisce quindi un’efficace azione di contenimento dei costi. Si invitano pertanto i cittadini, le imprese e i professionisti a tenere conto di tale chiusura programmando adeguatamente le proprie necessità in rapporto ai servizi camerali. Si ricorda a questo proposito che è attivo il “Cassetto digitale dell’imprenditore”, il servizio gratuito offerto dalle Camere di commercio a 10 milioni di cittadini imprenditori per accedere ai documenti ufficiali della propria impresa. Impresa.italia.it mette a disposizione di ogni titolare e legale rappresentante visure, bilanci, fascicolo d’impresa ed altri documenti ufficiali del Registro imprese certificati dalle Camere di commercio. Il servizio permette di controllare anche lo stato delle pratiche presentate a 3.500 Sportelli unici delle attività produttive e di entrare in contatto con le start-up e Pmi innovative italiane. Si accede in modo facile, sicuro e veloce con le credenziali Spid o con la Carta nazionale dei servizi (Cns) da qualsiasi dispositivo: pc, smartphone e tablet..