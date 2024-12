MONTE ROMANO - Si è svolta presso la caserma “G. Giacomini” di Monte Romano la cerimonia di avvicendamento fra il colonnello Gennaro Di Domenico e il colonnello Roberto Tosto, al comando dell’ottantesimo reggimento “Roma”. La cerimonia, presieduta dal generale di divisione Alberto Vezzoli, comandante del centro simulazione e validazione dell’esercito, ha visto la partecipazione del presidente della provincia di Viterbo, dei rappresentanti dei comuni di Viterbo, Monte Romano, Vetralla e Tarquinia e di altre autorità militari e civili del territorio.

Nella sua allocuzione, il colonnello Di Domenico ha tracciato un breve bilancio dei suoi due anni di attività ringraziando, per il ragguardevole lavoro svolto, gli uomini e le donne dell’80° “Roma”, che hanno consentito di poter fornire il supporto necessario a circa 120 mila militari impegnati in addestramento presso il poligono di Monte Romano, in esercitazioni multinazionali e nazionali.

Il generale di divisione Alberto Vezzoli, comandante del Ce.Si.Va. ha espresso la sua gratitudine al colonnello Di Domenico per l’eccellente lavoro svolto, auspicando per l’ottantesimo reggimento Roma e il suo nuovo comandante, proveniente dal comando delle forze operative terrestri, un periodo pieno di soddisfazioni, nella prospettiva di tutte quelle sfide che il reparto sarà chiamato ad affrontare.

