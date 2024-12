CIVITAVECCHIA – Rivoluzione al vertice delle forze di polizia civitavecchiesi. Cambiano i comandanti e i dirigenti in una serie di turnover annunciati da tempo, che si sono susseguiti nel corso dei mesi.

COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI STATO

Il più recente cambio della guardia riguarda in commissariato: il dottor Luca Pipitone, funzionario lanciatissimo e dalle spiccate doti professionali, è andato a dirigere un altro commissariato romano; nei giorni scorsi al suo posto è arrivato da Firenze il dottor Aurelio Metelli, figura di grande esperienza.

Il suo vice, dopo il recente congedo del commissario capo Alessandro Genna, rimane il commissario Giovanna D’Annibale.

POLIZIA DI FRONTIERA

Dopo l’uscita di scena del dottor Alessandro Zanzi, lo scorso aprile è arrivata a Civitavecchia il vicequestore Ilaria Renelli, anche lei già in procinto di lasciare il reparto per via di una imminente promozione. Al suo posto già da diverse settimane sta operando in città la dottoressa Giorgia Iafrate che si è subito messa al lavoro e ha bene inquadrato l’ambiente portuale e i contesti nei quali si troverà ad operare.

CARABINIERI

Anche l’Arma dei Carabinieri ha cambiato diverse figure, a partire dal comandante della Compagnia. Mattia Bologna è tornato ad operare in Calabria e al suo posto è arrivato il parigrado, maggiore Angelo Accardo, un ufficiale navigato e preparato, pronto a incidere in maniera significativa sia sotto il profilo operativo, sia sotto quello della gestione del personale. I primi segnali sono più che positivi, subito recepiti sia dal personale dell’Arma, sia dai cittadini del territorio che con lui hanno già avuto modo di relazionarsi. Altro significativo cambio al vertice riguarda la stazione Civitavecchia Principale: dopo lunghi anni di comando, Giuliano Mangoni è stato trasferito alla guida di un’altra stazione nella capitale e al suo posto è arrivato il luogotenente carica speciale Stefano Sorbelli, proveniente da Montalto di Castro. Il classico “comandante di stazione”, il carabiniere che rappresenta un punto di riferimento per ogni cittadino.

GUARDIA DI FINANZA -GRUPPO CIVITAVECCHIA

L’unico corpo toccato in maniera marginale dai recenti cambiamenti è la Guardia di finanza. Dopo la trasformazione della locale Compagnia in un Gruppo, è stato nominato comandante il colonnello Fabrizio Stella, un profondo conoscitore di tutto ciò che ruota all’attività tributaria e alle leggi finanziarie.

Sotto la sua guida è stata soppressa la Compagnia, tanto che l’allora comandante, capitano Giuseppe Parisi è passato a guidare il Nucleo operativo di nuovissima creazione, affiancato dalla tenente Vanessa Tocci (molto preparata, tra le prime del suo corso) fino alla scorsa estate, quando si è registrato un nuovo turnover.

Parisi, che sul territorio ha messo a segno numerosi colpi sotto il profilo operativo, è stato trasferito a Roma e la tenente Tocci, che prima comandava la sezione, ha assunto il comando del Nucleo operativo, in sostanza con un ruolo da capitano.

GUARDIA DI FINANZA - ROAN

Al comando del Reparto Aeronavale delle fiamme gialle rimane il colonnello Camillo Passalacqua. Già da tempo ha raccolto l’eredità del generale Armando Franza trasferito in Puglia, con risultato più che lodevoli in termini operativi. A capo dell’ufficio comando Roan, c’è il maggiore Vito Piscitelli, la Stazione navale invece è comandata dal maggiore Aurelio Borgese.

POLIZIA PENITENZIARIA

Da tempo i due istituti penitenziari cittadini, la Casa Circondariale di Borgata Aurelia e la Casa di Reclusione di via Tarquinia hanno un unico comandante.

Dopo un periodo di comando che ha rappresentato un ritorno a casa, il dirigente Egidio Giramma è stato trasferito a Roma alla Scuola di Polizia penitenziaria “Giovanni Falcone” di via di Brava. Nei mesi scorsi è stato sostituito dal primo dirigente Tullio Volpi, proveniente dal carcere di Viterbo.

Proprio sotto la guida di Giramma sono stati intensificati i controlli all’interno dell’istituto di Aurelia per quanto riguarda gli stupefacenti, con ottimi risultati raggiunti.

Una nuova stagione all’orizzonte, alla luce dei recenti cambiamenti che porteranno di sicuro delle novità interessanti da qui a qualche mese.