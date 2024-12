CIVITAVECCHIA – Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino relativo ad una ondata di calore per il prossimo mercoledì 10 luglio.

In particolare è prevista un'allerta di colore giallo, legata alla previsione di una temperatura massima di 32 gradi (ore 14:00) ed una temperatura massima percepita di 35 gradi. In caso di aumento delle temperature, la Protezione civile raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di bere molta acqua e di consumare prevalentemente cibi freschi, ricchi di acqua e limitare il consumo di sale.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti, di seguito i collegamenti ad alcuni vademecum presenti sul sito del Ministero della Salute, i quali potrebbero tornare utili per mantenere comportamenti corretti in caso di ondate di calore:

- 10 regole di carattere generale (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_562_allegato.pdf);

- decalogo per l'alimentazione (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_147_allegato.pdf);

- caldo e lavoro (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_344_allegato.pdf);

- come proteggere i bambini (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_343_allegato.pdf);

- come proteggere gli animali d'affezione (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_189_allegato.pdf).