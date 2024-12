CERVETERI - Per rinverdire i fasti del passato, non troppo recente, si sono ritrovati in una trattoria del centro alcuni tifosi verdeazzurri ed ex tecnici, in primis Vincenzo Ceripa che insieme a Stefano Teloni ha allenato il Cerveteri in diversi periodi. Nella conversazione , caratterizzata da cenni calcistici, si è tornati indietro con il tempo. Ceripa ha ricordato che nel 1992, quando il Cerveteri era al vertice del campionato di serie C2, la corsa per salire di campionato è stata interrotta da scelte legate a fattori esterni. «Potevamo lottare fino alla fine per salire in C1, purtroppo non eravamo attrezzati per poter fare un salto così grande - ha detto Ceripa - . Devo dire che il calcio in quegli anni si è rivelato uno strumento efficace per raccogliere gente e famiglie, cosa che purtroppo si sta perdendo, a causa di molti cambiamenti, che stanno spezzando il legame con l'identità del territorio. Cerveteri è stata una piazza con tanta passione, mi auguro che da parte delle nuove generazioni ci sia un riavvicinamento alla squadra, che oggi è guidata da persone che vogliono bene a questi colori, ma devono avere un supporto anche dall'esterno».

