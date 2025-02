ALLUMIERE - L'associazione Emergenze Pelose cerca i proprietari di un cagnolino con un collare arancione bellissimo trovato da una ragazza di Allumiere. "Rinnoviamo l'appello per cercare i proprietari di questo bellissimo cagnolino: maschio, giovane e con la coda mozzata. Il cagnolino è stato segnalato più volte vagante ad Allumiere e non ha microchip.

"Il cagnolino è stato recuperato e messo in sicurezza da una ragazza di nome Miriana, la quale si è offerta di stallarlo, ma non può tenerlo per tanti giorni - spiegano da Emergenze Pelose - abbiamo bisogno dell'aiuto per cercare urgentemente un nuovo stallo in attesa che venga reclamato nei 60 giorni previsti dalla legge. Se non dovesse avere proprietario ovviamente serve adozione. Si cerca sia per lo stallo che per eventuale adozione, famiglie che hanno casa in sicurezza, possibilmente non persone troppo anziane. Non può stare solo in giardino perché tende a scappare. È un cane buono, coccolone. Per qualsiasi aiuto, riferimento, stallo/adozione chiamare Miriana al 3791617330". L'associazione Emergenze Pelose ha pubblicato un post su Fb e chiede a tutti di farlo girare.

