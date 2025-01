ALLUMIERE - Emergenze Pelose lancia un importante appello urgente.

Le volontarie dell'associazione cercano uno stallo urgente per un cagnolino

Maschio, 12 anni, di taglia piccola, di razza meticcio (incrocio JadgTerrier) dal peso di circa 8 kg.

"Il suo papà umano è deceduto e cerchiamo disperatamente una sistemazione per evitargli il canile - spiegano da Emergenze Pelose - con alcuni cani è diffidente. Con alcuni cani è diffidente, quindi a chi si offre per lo stallo è preferibile fare una prova di compatibilità. Ci date una mano a far girare l'appello? Se potete aiutarci per favore scriveteci in privato".

