CIVITAVECCHIA – Rimangono preoccupanti le condizioni della ragazza ricoverata al Gemelli dopo essere caduta (di testa, come successivamente è emerso) dal muretto che costeggia il lungomare in zona Pirgo. La 17enne nelle scorse ore è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di ridurre il consistente ematoma intracranico che si è venuto a formare a seguito dell’impatto con il suolo. Numerose le fratture riportate dalla ragazza, tenute costantemente sotto controllo dal personale sanitario del policlinico romano. Intanto a Civitavecchia i Carabinieri stanno indagando a trecentosessanta grandi nel tentativo di ricostruire gli ultimi spostamenti della 17enne e di capire cosa possa aver causato quella devastante caduta. Fondamentale il supporto della Polizia locale per quanto riguarda l’esame delle immagini arrivate dalle telecamere di videosorveglianza della zona del Pirgo. Rapidissimi i soccorsi: il personale dell’ambulanza intervenuto sul posto ha subito compreso la gravità della situazione, chiedendo all’ospedale San Paolo (dove la giovane è stata trasportata inizialmente) l’immediato trasferimento in elicottero al Gemelli. Di particolare importanza per le indagini le testimonianze degli amici della ragazza, presenti al Pirgo nella notte tra sabato e domenica.