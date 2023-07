CIVITAVECCHIA – Poteva trasformarsi in qualcosa di ben più grave. Per fortuna però non transitava nessuno in zona, e quindi la caduta di un grosso ramo da uno degli alberi della piazzetta di largo D’Ardia ha causato dei problemi di passaggio, con l’area transennata per diverse ore. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco e la Polizia locale, per rimuovere il grosso ramo, caduto a causa del forte vento di questa mattina, e per mettere in sicurezza tutta la zona. Insieme ad alcuni tecnici è stato anche controllato lo stato di salute degli alberi presenti nell’area, per verificare la necessità di un eventuale intervento. Proprio i residenti e i commercianti della zona hanno sollecitato un monitoraggio per evitare danni futuri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA