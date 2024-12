LADISPOLI – Era caduto in casa sbattendo violentemente sul pavimento. Si è temuto il peggio per un anziano di 79 anni che risiede nelle palazzine del Faro a Ladispoli ma alla fine è stato salvato dai carabinieri e dai vigili del fuoco intervenuti con i sanitari del 118 intorno alle 4 di notte. Un’operazione non proprio semplicissima in via Palo Laziale dove era scattato subito l’allarme da parte di alcuni vicini che avevano allertato le forze dell’ordine. Con il portone blindato, i pompieri del distaccamento di Marina di Cerveteri si sono dovuti calare dal sesto piano dell’edificio utilizzando una scala a ganci per arrivare sul balcone del piano inferiore. Una volta a terra, il personale della squadra 26 A di Cerveteri ha divelto la grata della porta sul terrazzo e sono riusciti ad avere accesso nell’appartamento del pensionato che si trovava a terra semi cosciente. Momenti di apprensione con alcuni inquilini che hanno assistito a quelle scene. Carabinieri e vigili del fuoco hanno prestato i primi soccorsi al nonnino prima del successivo trasporto in ospedale all’Aurelia Hospital di Roma.

Inizialmente era stata attivata l’autoscala da Civitavecchia ma non è stata fatta partire poi quando ci si è resi conto che non sarebbe potuta essere collocata in un cortile stretto tra due palazzine. Naturalmente questo automezzo è importantissimo quando si verificano situazioni di emergenza ai piani alti ma la caserma di Cerveteri ne è carente e bisogna attendere l’arrivo da Civitavecchia o peggio dalla Capitale. Da anni i sindacati si battono affinché anche il litorale nord tra Cerveteri e Ladispoli non resti sguarnito dell’autoscala soprattutto in previsione della stagione estiva.

