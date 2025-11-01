Un motociclista viterbese di 62 anni è rimasto coinvolto oggi in un incidente con la moto in una zona impervia a Luni sul Mignone, nel territorio di Monte Romano.

Per cause in corso d’accertamento è caduto con una moto da trial in una.

Rimasto ferito alla gamba destra, è stato soccorso dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio. Sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas e l’equipe sanitaria del 118.

Una volta individuato il punto dell’incidente, l’infortunato è stato raggiunto dalla squadra e stabilizzato sul posto.

A causa della conformazione del terreno e della fitta vegetazione, è stato necessario trasportare manualmente la barella per consentire le operazioni di recupero con il verricello in sicurezza.

Il motociclista è stato poi elitrasportato all’ospedale di Viterbo per le cure del caso.