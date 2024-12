TARQUINIA – E’ di un romeno di circa 40 anni, probabilmente caduto dalla nave diretta a Barcellona il 5 giugno scorso, il cadavere dell’uomo rinvenuto questa mattina lungo la spiaggia, in località Spinicci, nei pressi di Riva dei Tarquini.

Ad accorgersi della strana presenza, una persona che stava passeggiando lungo la battigia.

Subito è stato lanciato l’allarme, con l’arrivo sul posto degli agenti della Polizia di Stato e degli uomini della Capitaneria di porto che nel frattempo stavano cercando un uomo scomparso la sera prima dalla nave Msc Musica, partita dal porto di Civitavecchia.

Secondo quanto appreso, l’uomo è stato rinvenuto in forte stato di decomposizione, ormai saponificato e senza le braccia, probabilmente divorate dai pesci, circostanza questa che avrebbe permesso di escludere che si trattasse dell’uomo scomparso la sera precedente.

Al lavoro gli inquirenti, per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto sei giorni fa. Sul caso indaga la Polizia del Commissariato di Tarquinia.

Il romeno identificato sarebbe un camionista il cui mezzo era stato ritrovato chiuso all’interno della stiva di carico quando la nave aveva attraccato al porto di Civitavecchia. Non si era infatti trovato il proprietario.

Secondo quanto emerso, in quella nave qualche ora prima ci sarebbe stata una lite o una discussione, che potrebbe spiegare le ragioni dell’uomo in mare, ma ogni ipotesi resta aperta. Intanto la Procura di Civitavecchia ha disposto l’esame autoptico per stabilire le cause esatte della morte del 40enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA