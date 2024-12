CERVETERI - Un cacciatore di 47 anni di Cerveteri è stato trovato morto dai suoi compagni nei boschi di Pian della Carlotta a Cerveteri. Ad allertare i soccorsi sono stati proprio i componenti del gruppo dopo che l’uomo aveva smesso di rispondere alle chiamate radio.

Sul posto sono intervenuti i i carabinieri e vigili del fuoco di Cerveteri e di Bracciano. Purtroppo per il 47enne non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco.

Il fatto è accaduto intorno alle 17; i vigili del fuoco sono intervenuti subito per le ricerche. Il cacciatore si sarebbe allontanato sul sentiero, tenendo un contatto radio con il resto del gruppo ma, per cause in corso di accertamento, ha fatto perdere le sue tracce e gli amici, seguendo il rumore della portante della radio sono riusciti ad arrivare al cacciatore ma purtroppo lo hanno trovato senza vita.

I vigili del fuoco subito hanno raggiunto il punto del ritrovamento insieme al personale del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il magistrato della Procura di Civitavecchia ha poi disposto lo spostamento del corpo in zona sicura e il trasferimento presso l’obitorio. Bisognerà ora attendere l’esame autoptico per conoscere le cause esatte del decesso.

